Придумайте 4 вопроса к сказке А.С.Пушкина ,,Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях". Заранее спасибо:3

Литература

Придумайте 4 вопроса к сказке А.С.Пушкина ,,Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях". Заранее спасибо:3

Автор: Гость