Задание 1. Прочитав два документа, ответьте на вопросы. Документ 1. Теория «официальной народности» (С.С. Уваров, 1830-е годы): Искренно и глубоко привязанный к церкви отцов своих, русский искони взирал на нее, как на залог ...

История
Задание 1. Прочитав два документа, ответьте на вопросы. Документ 1. Теория «официальной народности» (С.С. Уваров, 1830-е годы): Искренно и глубоко привязанный к церкви отцов своих, русский искони взирал на нее, как на залог счастия общественного и семейственного. … Без любви к вере предков, народ, как и частный человек, должен погибнуть. Русский, преданный государству, столь же мало согласится на утрату одного из догматов нашего ПРАВОСЛАВИЯ, сколь и на похищение одного перла из венца Мономахова. САМОДЕРЖАВИЕ составляет главное условие политического существования России. Русский колосс упирается на нем, как на краеугольном камне своего величия… Спасительное убеждение, что Россия живет и охраняется духом самодержавия, сильного, человеколюбивого, просвещенного, должно проникать народное воспитание и с ним развиваться. Наряду с сими двумя национальными началами находится и третье, не менее важное, не менее сильное: НАРОДНОСТЬ. Вопрос о народности не имеет того единства, как предыдущий; но тот и другой проистекают из одного источника и связуются на каждой странице истории Русского Царства… Вот те главные начала, которые надлежало включить в систему общественного образования, чтобы она соединила выгоды нашего времени с преданиями прошедшего и с надеждами будущего, чтобы народное воспитание соответствовало нашему порядку вещей и было не чуждо европейского духа. Документ 2. А.Ф. Тютчева, фрейлина императорского двора в 1843-1856 гг., о Николае I: Никто лучше, как он, не был создан для роли самодержца. Он обладал для того и наружностью и необходимыми нравственными свойствами. … Никогда этот человек не испытал тени сомнения в своей власти или в законности ее… Как у всякого фанатика, умственный кругозор его был поразительно ограничен его нравственными убеждениями, …можно сказать, что Николай I был Дон-Кихотом самодержавия, Дон-Кихотом страшным и зловредным, потому что обладал всемогуществом, позволявшим ему подчинять все своей фантастической и устарелой теории («официальной народности», - сост.) и попирать ногами самые законные стремления и права своего века. …Угнетение, которое он оказывал, не было угнетением произвола, каприза, страсти; это был самый худший вид угнетения – угнетение систематическое, обдуманное, самодовлеющее, убежденное в том, что оно может и должно распространяться не только на внешние формы управления страной, но и на частную жизнь народа, на его мысль, его совесть, и что оно имеет право из великой нации сделать автомат, механизм которого находился бы в руках владыки. Вопросы 1) Сравните ту Россию, какой ее желал видеть Николай I (документ 1) с мнением современника о его государственной деятельности (документ 2). 2) Какой представляется сущность политического режима в николаевскую эпоху? 3) Что означает теория официальной народности? Свое мнение обоснуйте.
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