Вывод о роли потребности в жизни человека?

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В жизни любого государства, общества и каждого человека важную роль отыгрывает такое явление, как право. Без этой системы ни одно общество не смогло бы существовать мирно и упорядоченно, и ни одно государство не смогло бы развиваться. Роль права в жизни общества и человека Системой общеобязательных правил, установленных и охраняемых государством, называют правом. Именно эта система правил выражает индивидуальные и общие интересы всех граждан государства. Право выступает в роли регулятора общественных отношений, оно защищает права граждан и государства. Именно по этой причине невозможно представить существование и функционирование страны без системы права, так как в обратном случае общественные отношения не будут упорядочены должным образом. Демократические государства, которыми и являются большинство современных развитых стран, не имеют возможности осуществлять какой-либо вид деятельности вне системы общеобязательных правил. В обязанности права входит регулирование внутренних взаимоотношений в государственном механизме и оформление структуры государства. Также при помощи права закрепляют форму государственного устройства, политический режим и форму правления определенного государства. Право определяет компетенцию государственных органов и компетенцию должностных лиц, которые и представляют государственные органы. Правом определяется, как должен быть организован госаппарат и общеобязательные права и обязанности граждан конкретного государства.