Задание 1. Вставьте пропущенные буквы. В каждом предложении подчеркните грамматические основы. Укажите, чем они выражены. Я с инт__ресом рассматривал р__звалины крепости. Красная р__кета – с__гнал к действию. Компас с с__бо...

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Задание 1. Вставьте пропущенные буквы. В каждом предложении подчеркните грамматические основы. Укажите, чем они выражены. Я с инт__ресом рассматривал р__звалины крепости. Красная р__кета – с__гнал к действию. Компас с с__бой захв__тил пастуш__к. Р__зведчики очень ост__рожны и опытны. З__мля – наш общий дом. Память о летн__м рассвете я в гор__д с с__бой ун__су. Шлют птицы пр__щ__льный пр__вет р__дным м__стам. Окружающий нас мир огромен и уд__вителен. Задание 2. Отметьте галочкой неверное утверждение. Слова в предложении должны быть связаны грамматически. Основа предложения может состоять из двух главных членов (подлежащего и сказуемого), а может состоять из одного главного члена (подлежащего или сказуемого). Дополнение, определение, обстоятельство, обращение – это второстепенные члены предложения. Задание 3. Подчеркните словосочетание: глагол + наречие. а) на веселом карнавале; б) возле дороги; в) говорить громко; г) прибежал мальчик; д) шёл и думал; е) учиться с желанием. Задание 4. Подчеркните словосочетание со значением предмета и его признака: а) объяснить пример; б) вырос гриб; в) едем направо; г) в синюю даль; д) красный и синий; е) мальчик умен. Задание 5. Отметьте галочкой побудительные предложения. Пони бегает по кругу и в уме круги считает. Разве я вожу детей хуже взрослых лошадей?! Приходите, генералы, в воскресенье в зоопарк! Я съедаю очень мало, меньше кошек и собак. Я выносливее многих: и верблюда, и коня! Подогните ваши ноги и садитесь на меня. Задание 6. Отметьте галочкой распространённые предложения. Жили-были дед и баба. Здравствуй, мой далекий незнакомый друг. Посмотришь мультфильм и обрадуешься. Кот услыхал, прибежал, спас петушка Задание 7. Найдите предложение, в котором сказуемое выражено именем прилагательным. Снегирь – пухленькая красногрудая птичка. Зверь встал на задние лапки. Дневной жар сменился вечерней прохладой. Свежа распустившаяся роза!

Автор: Гость