"Горе от ума" Грибоедов. Иллюстрация Н. В. Кузьмина. Как их фамилии? Срочно. Пожалуйста.

Литература
"Горе от ума" Грибоедов. Иллюстрация Н. В. Кузьмина. Как их фамилии? Срочно. Пожалуйста.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я могу только сказать что 8 это пушкин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
К какой части речи относится слово холодом
Ответить
Английский язык
Напишите, пожалуйста очень срочно сочинение-мнение на английском, на тему people who have a healthy lifestyle are always happy
Ответить
Английский язык
Здравствуйте! помогте составить кроссворд по английскому а точнее вопросы- 8 воро??ов и ответов по примеру ниже! напишите вопрос и ответ ! наприм...
Ответить
Литература
Напишите плиз сочинение по картине С.Кириллов Дмитрий Донской
Ответить
Математика
Вычислить. если не сложно
Ответить