Синонимы , антонимы к словам огромный, труд , радостная ,и еще пару примеров с любыми словами
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Синонимы , антонимы к словам огромный, труд , радостная ,и еще пару примеров с любыми словами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Огромный - большой - маленький; Труд - работа - лень; Радостная - веселая - грустная; Храбрый - смелый - трусливый; Ослепительный - эффектный - тусклый
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