Миша сходил к колодцу 6 раз приносил по два ведра воды.маша сходила за водой 3 раза ?? носила по одному ведру.сколько ведёр воды принесли маша и миша вместе?
Математика
Миша сходил к колодцу 6 раз приносил по два ведра воды.маша сходила за водой 3 раза ?? носила по одному ведру.сколько ведёр воды принесли маша и миша вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*12=72 - миша принес 3*1=3 - маша принесла 72+3=75 - вместе
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