Миша сходил к колодцу 6 раз приносил по два ведра воды.маша сходила за водой 3 раза ?? носила по одному ведру.сколько ведёр воды принесли маша и миша вместе?

Математика

Миша сходил к колодцу 6 раз приносил по два ведра воды.маша сходила за водой 3 раза ?? носила по одному ведру.сколько ведёр воды принесли маша и миша вместе?

Автор: Гость