Как разделить 68 на 4 столбиком.ЗАРАНИЕ СПАСИБО
Математика
Как разделить 68 на 4 столбиком.ЗАРАНИЕ СПАСИБО
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Гость:
68 : 4 = 17 вот такой ответ
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