Обозначте определяемые слова выделите причастные обороты.Поставьте запятые,составьте схемы предложений Тишина прерывалась звуками долетавшими издали.Тишина прерывалась долетавшими издали звуками.Долетавшие издали они изредка на...

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Обозначте определяемые слова выделите причастные обороты.Поставьте запятые,составьте схемы предложений Тишина прерывалась звуками долетавшими издали.Тишина прерывалась долетавшими издали звуками.Долетавшие издали они изредка нарушали тишину .Небо грозно потемневшее осветилось молнией.Грозно потемневшее небо осветилось молнией.Грозно потемневшее оно осветилось молнией
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тишина прерывалась  ЗВУКАМИ, / долетавшимииздали/.Тишина прерывалась   /долетавшими издали /ЗВУКАМИ./Долетавшие издали /, ОНИ изредка   нарушали тишину .НЕБО,/ грозно потемневшее , /осветилось молнией./Грозно потемневшее/ НЕБО осветилось молнией./Грозно потемневшее /, ОНО   осветилось молнией.
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