Обоих проверочное слово

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Обоих проверочное слово
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На первую "о" проверочное слово оба. А на вторую "о" нету.
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