Обоих проверочное слово
Русский язык
Обоих проверочное слово
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На первую "о" проверочное слово оба. А на вторую "о" нету.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Задание 1. Прочитав два документа, ответьте на вопросы. Документ 1. Теория «официальной народности» (С.С. Уваров, 1830-е годы): Искренно и глу...
Математика
Из двух пунктов,расстояние между которыми 430 км,одновременно навстречу друг другу выехали 2 машины.Скорость первой машины 70 км/ч,а скорость второ...
Русский язык
Обозначте определяемые слова выделите причастные обороты.Поставьте запятые,составьте схемы предложений Тишина прерывалась звуками долетавшими издал...