Прочитай начало сказки и продолжи ее.используй в своем рассказеслова с суффиксам?? ее ик.денечек был замечательный

Гость: Гость:

Денёчек был замечательный. Только что прошёл дождик. Из-закустика выпрыгнул зайчик. Он решил собрать букетик цветов для своей мамы. Только хотел сорвать цветочек, как появился волк.Волчек посмотрел на зайчика иразозлился. Полянка эта была его. Зайчик побежал под зонтики людей прятаться, а цветочек который от уже сорвал отдал волчку.