При полном сгорании кирасина выделилась 92МДж энергии какая масса киросина сгорела
Физика
При полном сгорании кирасина выделилась 92МДж энергии какая масса киросина сгорела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=qm=>m=Q/q=92*10^6/46*10^6=2 кг
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