15 словосочетаний с чередующимися корнями
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15 словосочетаний с чередующимися корнями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Касание рукой; горит огонь; прибираться в комнате; красивая заря; скакать на улице; расти к небу; плавать с дельфином; поплавок зашевелился;ты мой ровесник; меня зовут Ростислав;
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