Буквы ч и щ могут обозначать как мягкие так и твердые звуки
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Буквы ч и щ могут обозначать как мягкие так и твердые звуки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ч и щ они всегда мягкие.
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