С.козлов "такое дерово" отзыв о рассказе

Гость: Гость:

Мне понравился рассказ С.Козлова "Такое дерево".Очень понравился момент"....................". Хороший рассказ и может учит чему-то. Мне нравятся деревья, они украшают мир и благодаря им мы дышим. (Я не читала эту сказку но отзыв по названию написать легко и просто, если что-то не так исправь, надеюсь чем то помогла)