С.козлов "такое дерово" отзыв о рассказе
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С.козлов "такое дерово" отзыв о рассказе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне понравился рассказ С.Козлова "Такое дерево".Очень понравился момент"....................". Хороший рассказ и может учит чему-то. Мне нравятся деревья, они украшают мир и благодаря им мы дышим. (Я не читала эту сказку но отзыв по названию написать легко и просто, если что-то не так исправь, надеюсь чем то помогла)
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