96см сымынан қыры неше сантиметр кубтың макетін жасауға болады?????????
Математика
96см сымынан қыры неше сантиметр кубтың макетін жасауға болады?????????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ахазаз Ребя Хелп Хере Та По ячеу
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