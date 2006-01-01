Помогите пожалуйста Соловецкое восстание 1) причины 2) участники и их цели 3) основные события 4) итоги

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Народные движения в XVII в. Современники называли XVII век бунташным. Характерная черта этого времени – восстания в городах и на окраинах государства. Причины народных выступлений: Рост военных расходов, который заставляет правительство Алексея Михайловича вводить все новые формы податей. Общее усиление контроля государства над обществом. Закрепощение крестьян. Церковная реформа. Многие народные восстания стали частью раскольничьего движения. В середине 1640-х гг. была введена высокая пошлина на соль, которая из-за этого резко выросла в цене. В 1647 г. правительство отказалось от соляной пошлины; тем не менее, в 1648 г. вспыхнул «Соляной бунт» , направленный против инициаторов ее введения: боярина Морозова, городского головы Шакловитого, думного дьячка Чистого, гостя (купца, занимающегося внешней торговлей) Василия Шорина и других. Бунт поддержали стрельцы, также пострадавшие от повышения цен на соль и давно не получавшие жалование. Застигнутое врасплох правительство выдало или казнило большинство ненавистных толпе деятелей. В 1650 г. начинается восстание в Пскове. Оно было подавлено одним из соратников Алексея Михайловича боярином А. Л. Ординым-Нащекиным. В 1662 г. правительство, испытывавшее острый недостаток в драгоценных металлах, попыталось заменить серебряную монету медной. Все свои платежи оно вело медными деньгами, а налоги собирало серебряными. Такая политика стала причиной «Медного бунта» В июле 1662 г. возбужденная толпа ворвалась в село Коломенское – летнюю резиденцию Алексея Михайловича, стрельцы с трудом справились с восставшими. Власть временно отказалась от выпуска медной монеты. С середины XVII в. , в связи с поиском в южных районах беглых крестьян, осложнились отношения правительства с донским казачеством. Постоянные конфликты между ними привели к казачьему восстанию Степана Разина. На первом этапе восстания (1669-1670 гг. – т. н. Поход за зипунами) – Разин совершает грабительские походы в Персию и нападает на торговые караваны. Разграбив западное побережье Каспийского моря, Разин вернулся в Астрахань с большой добычей и славой непобедимого вождя. Весной 1670 г. начался второй этап восстания. Разин открыто выступил против царского правительства. Участие в его войске крестьян придало походу антикрепостнический характер, поэтому его с оговорками можно назвать крестьянской войной. Захватив в апреле Царицын, Разин в июне вернулся в Астрахань и провозгласил здесь свою власть. Летом 1670 г. на сторону Разина перешли Саратов и Самара, крестьянские волнения, таким образом, охватили огромную территорию. Только под Симбирском большая, но плохо обученная и вооруженная крестьянская армия была разбита. Разин бежал на Дон где был схвачен и выдан властям богатыми (домовитыми) казаками. В 1671 г. Степан Разин был казнен в Москве. Еще одним народным выступлением стало Соловецкое восстание 1667-1676 гг. – одна из самых ярких страниц истории Раскола. Носившее чисто антиреформенный характер, восстание было подавленно только после предательства одного из защитников Соловецкого монастыря. На западном направлении стержнем внешней политики были отношения России с Речью Посполитой. При характеристике этого направления следует особо остановиться на освободительном антипольском движении под руководством Богдана Хмельницкого. Абитуриент должен показать значение присоединения Левобережной Украины к России. На южном направлении Россия имела дело с Крымским ханством и Османской империей. При изучении вопроса о присоединении Восточной Сибири к России необходимо уделить внимание фактам, связанным с освоением Сибири в XVII веке, подчеркнуть важную роль русских «землепроходцев» в открытии и заселении новых земель, в приобщении народов Сибири к русской культуре.