(1905x690-2006x607+39872)делить 402-284 помогите решить пожалуйста.

Математика
(1905x690-2006x607+39872)делить 402-284 помогите решить пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1905х690-2006х607+39872):402-284=(1314450-1217642+398720):402-284=495528....... Я не поняла конец примера, прости, но если так, то получится длинный дробь
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