Енбеккор кумырска такырыбына пайымдау матин кура
Қазақ тiлi
Енбеккор кумырска такырыбына пайымдау матин кура
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Құмырсқалар – еңбекқор жәндік. Күз аяғы болып, қысқа қамдану жұмыстарына қызу кіріседі. Жұмыс бітіп жатса, маусым соңын той-томалақпен атап өтуге құмырсқалар да қарсы емес. Мұндай кездері бір илеуден екінші илеуге қонаққа кетіп бара жатқан құмырсқалар көшін жиі байқауға болады.
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