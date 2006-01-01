СРОЧНО РЕБЯТА! ПОЖАЛУЙСТА! 1.Кто такие "новые дворяне"? 2. Почему огораживания превратились в национальное бедствие страны? 3. Расскажите о социально-экономическом развитии Англии в XVI в. 4. Подумайте, какую оценку установле...
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СРОЧНО РЕБЯТА! ПОЖАЛУЙСТА! 1.Кто такие "новые дворяне"? 2. Почему огораживания превратились в национальное бедствие страны? 3. Расскажите о социально-экономическом развитии Англии в XVI в. 4. Подумайте, какую оценку установленным Елизаветой I законам дали бы различные представители английского общества? 5. Что способствовало превращение Англии в морскую державу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С развитием рыночных отношений в Англии, ставшей на буржуазный путь раньше других европейских государств, в этой стране возникла новая прослойка населения, названная историками «новым дворянством». Этот социальный феномен массово проявился только в Англии, поскольку именно она начала развивать в стране рыночные отношения и промышленность гораздо раньше, чем подобные тенденции получили распространение в странах Европы. Что же такое «новое дворянство»? Как оно появилось и почему? В чём особенность положения этого социального прослойка? Для того, чтобы понимать, как появилось «новое дворянство», необходимо знать особенности социально-экономической ситуации в Англии в XVI-XVII веках. Начало разложения феодальных порядков под действием развития промышленности и рыночной экономики. Раскол, самоликвидация крепостного права. Обгораживание - крестьян вынуждали покинуть свои участки и превращали их в пастбища для овец, так как землевладельцы оценили преимущество текстильной промышленности перед сельским хозяйством. Секуляризация церковных, монастырских земель.
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