Как найти косинус угла 450

Математика
Как найти косинус угла 450
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cos450 cos(90градусов+360градусов)=cos90=0
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