Как найти косинус угла 450
Математика
Как найти косинус угла 450
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Cos450 cos(90градусов+360градусов)=cos90=0
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