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Как найти окончание слова?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Оно в самом конце обычно но если слово в инфинитеви оно стоит перед суффиксом
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