Что такое спрос? Величина спроса?
Экономика
Что такое спрос? Величина спроса?
Ответ(ы):
Гость:
Спрос- это желание, намерение покупателей приобрести данный товар, подкрепленное денежной возможностью. величина спроса бывает разной.она зависит от желания и способности приобрести какое то количество товара или услуг по данной цене в данный период времени.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сторона прямоугольника относится к его диагонали как 4:5 а другая сторона равна 30 найдите площадь прямоугольника
Русский язык
Математика
Расстояние между двумя городами автомобиль проезжает за 3 ч. Если бы его скорость ??ыла на 15 км/ч больше ,то на этот путь ему потребовалось бы 2,4...
Математика