Что такое спрос? Величина спроса?

Экономика
Что такое спрос? Величина спроса?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Спрос- это желание, намерение покупателей приобрести данный товар, подкрепленное денежной возможностью. величина спроса бывает разной.она зависит от желания и способности приобрести какое то количество товара или услуг по данной цене в данный период времени.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сторона прямоугольника относится к его диагонали как 4:5 а другая сторона равна 30 найдите площадь прямоугольника
Ответить
Русский язык
Просклоняйте прилагательные медвежий и бурый!
Ответить
Информатика
Приведите примеры программных средств для работы с компьютерными моделями
Ответить
Математика
Расстояние между двумя городами автомобиль проезжает за 3 ч. Если бы его скорость ??ыла на 15 км/ч больше ,то на этот путь ему потребовалось бы 2,4...
Ответить
Математика
Помогите задача номер 7 (б)
Ответить