Как найти периметр каждого многоугольника в миллиметрах?

Математика
Как найти периметр каждого многоугольника в миллиметрах?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1мм 1см 1дм 1м  разница между одним мм и одним см =10 перевести и проблем нет! Например: а=3дм6мм                      б=7дм                      П=?                      П=(306мм+700мм)*2=212мм еще вопросы?
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