Как найти периметр каждого многоугольника в миллиметрах?
Математика
Как найти периметр каждого многоугольника в миллиметрах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1мм 1см 1дм 1м разница между одним мм и одним см =10 перевести и проблем нет! Например: а=3дм6мм б=7дм П=? П=(306мм+700мм)*2=212мм еще вопросы?
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