Через сколько летпосле появления книгопечатания в Европе стали печатать книги в ??оссии

История
Через сколько летпосле появления книгопечатания в Европе стали печатать книги в ??оссии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всем известно, что история России шла по своему пути развития и сильно отличается от истории Европы. Именно поэтому в России первый печатный станок появился на сто лет позже. Первая типография появилась в Москве в 1553 году, которую основали Иван Фёдоров и Петр Мстиславец. Именно они напечатали книгу «Апостол» в 1564 году.
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