От какого глагола образовалось причастие разрежённые

Русский язык
От какого глагола образовалось причастие разрежённые
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Гость:
Рарзрядить ......................
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