Пож перевод...........................................................

Гость: Гость:

1. Давайте поговорим об образовании. Что Вы можете рассказать, о месте, где вы обучаетесь? Я проживаю в деревне, и хожу в деревенскую школу. Моя школа построена по типичному дизайну. Это двухэтажное здание, с цветами на фасаде , спортивная площадка позади сдания. Моя школа достаточно большая c просторными классами, для различных задач, с учительской , тренажёрным залом , библиотекой, столовой , так же есть актовый зал и гардеробные для учеников. К сожалению, не все классы хорошо оборудованы, но мои учителя и директор обеспечивают превосходными знаниями всех учеников . Атмосфера в моей школе дружелюбная, и я предпологаю, что я буду скучать по своим учителям, классному руководителю, после того , как закончу школу. 2. Существуют ли в Вашей школе традиции? Они присутствуют, но не отличаются от традиций других школ. 3. Расскажите о вашей школьной жизни. Ходите ли Вы в деревенскую школу? Много ли у Вас школьных друзей? Имеются ли у Вас проблемы в школе? Был ли ты счастлив в школе?