Пож перевод...........................................................

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Пож перевод...........................................................
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Давайте поговорим  об  образовании. Что Вы можете рассказать, о месте, где вы обучаетесь? Я проживаю в деревне,  и хожу в деревенскую школу. Моя  школа построена по типичному дизайну. Это двухэтажное здание, с цветами на фасаде , спортивная площадка позади сдания. Моя школа достаточно большая  c просторными классами, для различных задач, с учительской , тренажёрным залом , библиотекой, столовой , так же есть актовый зал  и гардеробные для учеников. К сожалению, не все классы хорошо оборудованы, но мои учителя и директор  обеспечивают превосходными  знаниями всех учеников . Атмосфера в моей школе дружелюбная,  и я предпологаю, что я буду скучать  по своим учителям, классному руководителю, после того , как закончу школу. 2. Существуют ли в Вашей школе традиции? Они присутствуют, но  не отличаются от традиций других школ. 3. Расскажите о вашей школьной жизни. Ходите ли Вы в деревенскую школу?  Много ли у Вас школьных друзей? Имеются ли у Вас проблемы в школе? Был ли ты счастлив в школе?
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