СРООООООЧНООООООО сколько энергии выделяется при поло сгарании 4 т. каменного уг??я
Физика
СРООООООЧНООООООО сколько энергии выделяется при поло сгарании 4 т. каменного уг??я
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M = 4 т = 4000 кг q = 2,7 х 10^7 = 270000000 Дж/кг Q = qm Q = 270000000 Дж/кг х 4000 кг = 1080000000000 Дж = 1080000 мДж
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