Що таке фільварок? Скажіть, будь-ласка
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Що таке фільварок? Скажіть, будь-ласка
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Фільва́рок або фольварок (пол. folwark, віднім. Vorwerk — хутір, ферма, господарство) — у Польщі, Литві, Україні таБілорусі у 14-19 століттях панський сільськогосподарський хутір, багатогалузеве господарство, орієнтоване на виробництво збіжжя на продаж. Запанщини у фільварках використовувалася праця кріпаків, пізніше — наймана.
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