1.Почему медуза крестовичок свободно парит в толще воды и не опускается на дно? 2.Какие приспособления к подвижности водной среды имеют живые организмы?
Окружающий мир
1.Почему медуза крестовичок свободно парит в толще воды и не опускается на дно? 2.Какие приспособления к подвижности водной среды имеют живые организмы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медуза крестовичок парит не над водой, а в толще воды и не опускается на дно потому, что ее органы равновесия обуславливают постоянное стремление медузы сохранить определенное положение в толще воды, обычно выпуклой стороной кверху
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Write as many questions as you can for more informayion.they went there.помогите перевести и как составить
Русский язык
Химия