1.Почему медуза крестовичок свободно парит в толще воды и не опускается на дно? 2.Какие приспособления к подвижности водной среды имеют живые организмы?

Окружающий мир
1.Почему медуза крестовичок свободно парит в толще воды и не опускается на дно? 2.Какие приспособления к подвижности водной среды имеют живые организмы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медуза крестовичок парит не над водой, а в толще воды и не опускается на дно потому, что ее органы равновесия обуславливают постоянное стремление медузы сохранить определенное положение в толще воды, обычно выпуклой стороной кверху
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