Write as many questions as you can for more informayion.they went there.помогите перевести и как составить

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Write as many questions as you can for more informayion.they went there.помогите перевести и как составить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Написать столько вопросов, как вы можете найти больше информации. Они пошли туда. ( кажется ты пропустил одно слово когда писал, мне кажется что там было to find for more information)
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