Упр.177 прочитайте текст. составте его план. по плану воспроизведитетсодержание те??ста
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Упр.177 прочитайте текст. составте его план. по плану воспроизведитетсодержание те??ста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.кого пригласил словарь в гости? 2.зачем был озадачен словарь?
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