Почему кислород по свойствам отличается от других элементов своей подгруппы (бол??е 3-х причин)

Химия
Почему кислород по свойствам отличается от других элементов своей подгруппы (бол??е 3-х причин)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Кислород не имеет способности проявлять положительные степени окисления 2) Нет d подуровня 3) Не способен переводить электроны подуровней s и p на подуровень d
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