Сакратите дробь 28/35;44/88;196/84;0,375
Математика
Сакратите дробь 28/35;44/88;196/84;0,375
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28/35- 7)=4/5. (7 доп.дел.) 44/88=44)=1/2 (44 доп. дел.) 196/84=98/42=49/21=7/3=2 целых 1/3 375/1000=375/1000 =3/8 Числитель и знаменатель делится на 125
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