Устно составь распространённые предложения, используя в качестве подлежащих сло??а левого столбика , а в качестве сказуемых -слова правого столбика лес, ветер, март , воздух, луна, ландыш, медведи, месяц, чист, богатство, дует,...
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Устно составь распространённые предложения, используя в качестве подлежащих сло??а левого столбика , а в качестве сказуемых -слова правого столбика лес, ветер, март , воздух, луна, ландыш, медведи, месяц, чист, богатство, дует, пахуч, свеж, любят, светила.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А деревне воздух(п) чист(ск). Ночью светила(ск) полная луна(п). Бурые медведи(п) любят(ск) впадать в спячку на всю зиму. Сегодня ветер(п) дует(ск) довольно сильно. Белый ландыш (п), стоящий в красивой вазе - свеж(ск) и пахуч(ск).
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