Описать растение мятлик которое растет на лугу

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Мятлик луговой для газона – самый лучший вариант. С ним не будет проблем, а стоимость растений относительно доступная. Родина Мятлика Новая Зеландия и Австралия. Там эта трава растет в свободном доступе. Мятлик цветет зелеными или фиолетовыми колосками слегка шероховатыми на ощупь. Растение предпочитает чернозем и влажность, но может расти почти на любой почве. Мятлик может выдерживать морозы, весенние заморозки и высокую влажность. На газоне может стоять вода на протяжении месяца, и он не испортится. С таким же успехом мятлик переносит и засуху. В этот период его кусты становятся редкими, но он не погибнет.