Спишите предложения Укажите существительные в дательном падеже 84упр

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Спишите предложения Укажите существительные в дательном падеже 84упр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. По склонам 2. По листьям 3. По тропинкам, по обрывам, по ущельям 4. К облакам
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