Помогите!!! пж!!! Нужно ответить на эти вопросы. 1)Какая твоя любимая сказка? 2)Чему ??на учит? 3)Какие герои тебе нравятся,а какие нет? Почему? Нужно описать 2 сказки.

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На первый вопрос можно ответить самой.Предположим ,,Сказка о Мертвой царевне и о семи богатырях".Эта сказка учит нас прежде всего любить. Сказка также учит нас что зло нужно побеждать добром. Эта сказка расказывает о красоте не внешней а внутренней и что внутреннея красота это самое важное что есть у человека.Герои могут нравится любые из этой сказки,например царевна,Соколка(собака),Королевич Елисей.Не нравятся например царица.(на 3 вопрос почему)Потому что царевна добрая,красивая.Соколка пожертвовал собой ради царевны.Королевич Елисей то что не бросил царевну,а пошел её искать.А не нравится царица,потому что она злая,и убила царевну.