Летели лебедя их было 3 одного съели, другого застрелили
Математика
Летели лебедя их было 3 одного съели, другого застрелили
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лебедь остался один наверное потому что одного съели другого за застрелили а всего их было три
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