К сказке "Русалочка" А.Х. Андересена нужна аннотация . 1. название , автор . 2.год , м??сто написания . 3. тема. 4.основные герои . 5.эпизод который понравился . Помогите пожалуйста !!!!!
Литература
К сказке "Русалочка" А.Х. Андересена нужна аннотация . 1. название , автор . 2.год , м??сто написания . 3. тема. 4.основные герои . 5.эпизод который понравился . Помогите пожалуйста !!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сказке «Русалочка» датский писатель Ганс Христиан Андерсен затрагивает один из самых важных для человека вопросов: о любви и самопожертвовании, о способности щадить чувства дорогих тебе людей в ущерб собственным, о том, что иногда во имя любви приходится и погибать, чтобы счастлив был любимый пусть и без тебя.
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