Какой народ завоевал полуостров Пелопоннес?

История
Какой народ завоевал полуостров Пелопоннес?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Завоеван турками до 1827
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