Какой народ завоевал полуостров Пелопоннес?
История
Какой народ завоевал полуостров Пелопоннес?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Завоеван турками до 1827
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
2. Верны ли следующие суждения о политической власти? 1. Политическая власть распространяется только на политические партии. 2. Политическая вл...
Литература
Математика
1)сумма трёх разных четырёхзначных чисел равна22531.Чему может быть равно наименьше?? из них?Указание:для того чтобы одно из слагаемых было наимень...