2. Верны ли следующие суждения о политической власти? 1. Политическая власть распространяется только на политические партии. 2. Политическая власть распространяется на всё общество. А. верно только 1 Б. верно только 2 В. в...
Обществознание
2. Верны ли следующие суждения о политической власти? 1. Политическая власть распространяется только на политические партии. 2. Политическая власть распространяется на всё общество. А. верно только 1 Б. верно только 2 В. верны оба суждения Г. оба суждения неверны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Политическая власть распространяется на все социальные, в том числе и доклассовые образования; социальные антропологи объявляют политическими всякие действия, опирающиеся на власть и авторитет. Так что ответ ( Б )
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