2. Верны ли следующие суждения о политической власти? 1. Политическая власть распространяется только на политические партии. 2. Политическая власть распространяется на всё общество. А. верно только 1 Б. верно только 2 В. в...

Обществознание

2. Верны ли следующие суждения о политической власти? 1. Политическая власть распространяется только на политические партии. 2. Политическая власть распространяется на всё общество. А. верно только 1 Б. верно только 2 В. верны оба суждения Г. оба суждения неверны

Автор: Гость