Эпитеты из поэмы Лукоморье дуб зелёный .

Литература
Эпитеты из поэмы Лукоморье дуб зелёный .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дуб зелёный, златая цепь, кот учёный, неведомые дорожки, невиданные звери, курьи ножки, брег песчаный и пустой, витязи прекрасные, ясные воды, морской дядька, грозный царь, бурый волк. Вроде всё))))
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