Спиши расставь знаки препинания. Ваза скользнула на пол... Раздавался оглушительн??й треск. Трах! И черненькие девочки и цветы и аисты все смешалось и исчезло в одной общей груде черепков и осколков (Л.Чарская)

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Спиши расставь знаки препинания. Ваза скользнула на пол... Раздавался оглушительн??й треск. Трах! И черненькие девочки и цветы и аисты все смешалось и исчезло в одной общей груде черепков и осколков (Л.Чарская)

Автор: Гость