Спиши расставь знаки препинания. Ваза скользнула на пол... Раздавался оглушительн??й треск. Трах! И черненькие девочки и цветы и аисты все смешалось и исчезло в одной общей груде черепков и осколков (Л.Чарская)
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Спиши расставь знаки препинания. Ваза скользнула на пол... Раздавался оглушительн??й треск. Трах! И черненькие девочки и цветы и аисты все смешалось и исчезло в одной общей груде черепков и осколков (Л.Чарская)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ваза скользнула на пол... Раздавался оглушительный треск. Трах! И черненькие девочки, и цветы, и аисты - все смешалось и исчезло в одной общей груде черепков и осколков.
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