Как определить во сколько раз увеличивает микроскоп если окуляр имеет 15-кратное увеличение а объектив 100-кратное
Биология
Как определить во сколько раз увеличивает микроскоп если окуляр имеет 15-кратное увеличение а объектив 100-кратное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15*100=1500 Ответ:в 1500 раз.
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