Как определить во сколько раз увеличивает микроскоп если окуляр имеет 15-кратное увеличение а объектив 100-кратное

Биология

Как определить во сколько раз увеличивает микроскоп если окуляр имеет 15-кратное увеличение а объектив 100-кратное

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