Памагіте 9 заданія тольк бистра

Гость: Гость:

Прости не могу написать черточку 1) от всей массы отнять массу 1 и 2--маса 2арбуза 2)от всей массы отнять массу 1 и 3--маса 3арбуза 3)теперь прибавить масу 3и 2 арбузов--это масса 3и2арбузов вместе 4)от всей массы отнять массу 2 и 3 арбузов вместе получается масса 1арбуза