Памагіте 9 заданія тольк бистра
Математика
Памагіте 9 заданія тольк бистра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прости не могу написать черточку 1) от всей массы отнять массу 1 и 2--маса 2арбуза 2)от всей массы отнять массу 1 и 3--маса 3арбуза 3)теперь прибавить масу 3и 2 арбузов--это масса 3и2арбузов вместе 4)от всей массы отнять массу 2 и 3 арбузов вместе получается масса 1арбуза
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