Плиз то что выделено всё!Срочно нужно!
Математика
Плиз то что выделено всё!Срочно нужно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=3/4-9/20=4/20=1/5 х=25/36-5/18=15/36=5/12 х=1/10+13/20=15/20=3/4
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