У супругов страдающих дальнозоркостью родился ребенок с нормальным зрением изве??тно что ген дальнозоркости доминирует над геном нормального зрения . какова вероятность появления ребёнка с дальнозеркостью
Биология
У супругов страдающих дальнозоркостью родился ребенок с нормальным зрением изве??тно что ген дальнозоркости доминирует над геном нормального зрения . какова вероятность появления ребёнка с дальнозеркостью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А - дальнозоркость (доминантный ген) а - нормальное зрение (рецессивный ген) Супруги имеют генотип Аа А а А АА Аа а Аа аа Возможные генотипы потомства: АА, Аа, аа (расщепление 1:2:1) Вероятность=12/16=3/4=75% Возможность появления в этой семье ребёнка с дальнозоркость составляет 75%
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