Небольшое Эссе на тему "Какая страна по вашему виновна в развязывании Первой Миро??ой войны?"

История
Небольшое Эссе на тему "Какая страна по вашему виновна в развязывании Первой Миро??ой войны?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Германия 1914 году начали первый мировую война.Месте Германей еще Австро-Венгрия и Италия.
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