В детском саду воспитатель родила 10 детей за круглым столом и Начала раздавать им конфеты следующим образом в начале некоторым ребенку потом двигаясь по часовой стрелке ребенок сидящие через 1 от него затем пропустила двоих и ...
Математика
В детском саду воспитатель родила 10 детей за круглым столом и Начала раздавать им конфеты следующим образом в начале некоторым ребенку потом двигаясь по часовой стрелке ребенок сидящие через 1 от него затем пропустила двоих и дала конфету следующему далее пропустила троих и т д может ли она таким образом дать каждому ребенку ровно по одной конфете если при счете не пропускала детей получивших конфету
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет одному не достанется, чисто логически
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