В детском саду воспитатель родила 10 детей за круглым столом и Начала раздавать им конфеты следующим образом в начале некоторым ребенку потом двигаясь по часовой стрелке ребенок сидящие через 1 от него затем пропустила двоих и ...

Математика

В детском саду воспитатель родила 10 детей за круглым столом и Начала раздавать им конфеты следующим образом в начале некоторым ребенку потом двигаясь по часовой стрелке ребенок сидящие через 1 от него затем пропустила двоих и дала конфету следующему далее пропустила троих и т д может ли она таким образом дать каждому ребенку ровно по одной конфете если при счете не пропускала детей получивших конфету

Автор: Гость